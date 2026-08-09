Nasib Berubah Seketika, 7 Weton Ini Diprediksi Mendapat Kekayaan Besar Menurut Primbon

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang sejak dahulu kerap digunakan untuk membaca karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan weton adalah urusan rezeki. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki peruntungan finansial menarik, termasuk kemungkinan memperoleh kekayaan melalui jalan yang tidak diduga sebelumnya.

Rezeki tersebut dipercaya bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perkembangan usaha, peluang kerja, kerja sama, warisan, hingga kesempatan lain yang datang pada waktu yang tepat.

Dalam ramalan semacam ini, perpaduan nilai neptu hari dan pasaran menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk menggambarkan karakter serta potensi keberuntungan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki besar dan mengalami perubahan kondisi finansial.

1. Rabu Wage Rabu Wage memiliki jumlah neptu 11, berasal dari Rabu dengan nilai 7 dan Wage dengan nilai 4.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tenang, tetapi mampu berpikir dengan matang ketika berhadapan dengan sebuah kesempatan.

Mereka tidak selalu mengejar kekayaan secara agresif. Namun, ketika peluang besar muncul, kemampuan membaca situasi dipercaya dapat membantu mereka mengubah kesempatan tersebut menjadi sumber keuntungan.

Dalam ramalan Primbon Jawa, rezeki Rabu Wage juga dikaitkan dengan datangnya peluang dari arah yang sebelumnya tidak diperhitungkan.