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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 13 Juni 2026 | 17.23 WIB

Nasib Berubah Semakin Cerah, 7 Shio yang Disebut Memiliki Aura Penarik Kekayaan di Juni 2026

Ilustrasi shio yang kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang kaya raya (Magnific)

JawaPos.com - Peluang rezeki sering kali datang pada saat yang tidak terduga. Ketika usaha, kerja keras, dan ketekunan bertemu dengan momentum yang tepat, berbagai kesempatan dapat muncul dari arah yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan. 

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki siklus energi yang berbeda-beda. 

Pada Juni 2026, beberapa shio dipercaya sedang berada dalam fase yang cukup menguntungkan sehingga memancarkan aura positif yang mampu menarik peluang finansial, kemajuan karier, hingga keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Meski ramalan bukanlah kepastian, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk tetap optimis dan lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 

Dilansir dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, inilah tujuh shio yang disebut-sebut memiliki aura penarik kekayaan paling kuat selama Juni 2026.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cepat berpikir dan mampu melihat peluang sebelum orang lain menyadarinya. 

Pada Juni 2026, kemampuan tersebut diperkirakan semakin menonjol sehingga membuka jalan menuju berbagai kesempatan finansial yang menarik.

Dalam dunia kerja, pemilik shio Tikus berpotensi mendapatkan apresiasi atas kinerja yang selama ini mereka tunjukkan. 

Sementara bagi yang menjalankan usaha, kemungkinan muncul kerja sama baru atau pelanggan potensial yang mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan.

Editor: Candra Mega Sari
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