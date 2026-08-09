Jumat Legi hingga Sabtu Legi, 6 Weton Ini Konon Punya Jalan Rezeki Lebih Terbuka

Ilustrasi seseorang yang rezekinya turun tak kenal waktu (Dok. Freepik)
JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga menjadi bagian dari tradisi yang digunakan untuk menggambarkan karakter, peruntungan, jodoh, hingga rezeki.
Menurut penafsiran Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai peruntungan lebih baik dalam urusan materi.
Pemilik weton tertentu bahkan disebut memiliki “magnet rezeki”, yakni kiasan untuk menggambarkan kemudahan memperoleh peluang, bantuan, maupun penghasilan dari berbagai sumber.
Meski demikian, keyakinan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang akan menjadi kaya.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut mempunyai peruntungan rezeki yang cukup kuat menurut Primbon Jawa.
Berikut daftarnya:
Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dalam penafsiran Primbon kerap dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan materi.
Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Relasi yang luas tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan.
Peluang finansial bisa saja datang melalui pekerjaan, bisnis, kerja sama, maupun bantuan dari orang-orang di sekitarnya.
Bahkan ketika menghadapi kesulitan, Jumat Legi disebut memiliki peluang untuk menemukan jalan keluar yang tidak disangka sebelumnya.
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