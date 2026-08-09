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Muhammad Rais Raya
Senin, 10 Agustus 2026 | 05.12 WIB

3 Weton yang Jalan Rezekinya di Tahun 2026 Dilancarkan, Uang Ada untuk Penuhi Semua Kebutuhan

Weton yang diramalkan jalan rezekinya di tahun 2026 akan dilancarkan hingga uang ada untuk memenuhi semua kebutuhan. (Freepik) - Image

Weton yang diramalkan jalan rezekinya di tahun 2026 akan dilancarkan hingga uang ada untuk memenuhi semua kebutuhan. (Freepik)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 bisa menjadi periode yang hadir layaknya jalan tol menuju kesuksesan.

Selama tahun ini, orang-orang yang diberkahi keberuntungan dikatakan akan sangat mungkin meraih serangkaian keberhasilan yang juga bisa mengubah bagaimana hidup ke depannya.

Banyak hal bisa dibenahi dan ditingkatkan hingga diri atau keluarga terkasih bisa hidup nyaman, sejahtera, dan tenang karena tercukupi.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan jalan rezekinya di tahun 2026 akan dilancarkan hingga uang ada untuk memenuhi semua kebutuhan.

1.  Weton Jumat Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Wage umumnya diberikan kelebihan kebijaksanaan.

Kerap kali apa yang dikerjakan maupun diucapkan banyak mempengaruhi pikiran atau tindakan orang lain.

Menurut perhitungan, hal seperti akan memberikan banyak keuntungan, seperti halnya yang bisa diraih di tahun 2026 ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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