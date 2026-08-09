Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin 10 Agustus 2026: Keuangan Cerah, Hati Makin Lega

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Senin 10 Agustus 2026, membawa energi yang cukup positif dengan suasana hati yang bahagia.
Capricorn disarankan lebih sering mensyukuri hal-hal yang sudah dimiliki karena kebiasaan tersebut dapat membantu menciptakan perasaan yang lebih puas dan ringan.
Di tengah kesibukan, Capricorn mungkin perlu mengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi juga dari kemampuan menikmati apa yang sudah ada.
Dalam urusan asmara, Capricorn lajang sebaiknya tidak tergoda untuk kembali menghubungi mantan hanya karena sedang merasa kesepian atau penasaran.
Sementara bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang mungkin sedang meningkat.
Karier berpotensi terasa cukup melelahkan karena pekerjaan menyita banyak energi, sehingga Capricorn perlu mengatur ritme aktivitas dengan baik.
Sektor keuangan justru membawa kabar yang lebih menjanjikan karena pengaruh Jupiter mendukung keputusan finansial yang cerdas.
Dari sisi kesehatan, mengganti minuman tinggi gula dengan smoothie atau jus segar dapat menjadi langkah sederhana untuk memperbaiki kebiasaan sehari-hari.
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