Punya Insting Tajam, 3 Shio Ini Disebut Sulit Dibohongi oleh Orang Lain

JawaPos.com – Pernahkah Anda memiliki firasat mengenai sesuatu sebelum mengetahui fakta sebenarnya? Ada orang yang mengaku mampu merasakan perubahan suasana, membaca emosi orang lain, atau merasa ada sesuatu yang tidak beres meski belum menemukan bukti yang jelas.

Kemampuan seperti itu sering disebut sebagai intuisi atau dalam istilah populer dikenal dengan sebutan indra keenam.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya mempunyai tingkat kepekaan dan intuisi yang lebih kuat dibandingkan lainnya. Mereka disebut lebih mudah menangkap perubahan energi maupun suasana di lingkungan sekitarnya.

Dilansir dari GaneshaSpeaks, terdapat tiga shio yang disebut memiliki intuisi tajam dan cenderung mengikuti suara hati ketika menghadapi suatu situasi.

Berikut ulasannya:

1. Shio Babi Shio Babi disebut sebagai salah satu shio yang memiliki kepekaan emosional tinggi. Mereka dipercaya mampu memahami perasaan orang lain meskipun tidak disampaikan secara langsung.

Kepekaan tersebut membuat pemilik shio Babi dikatakan dapat merasakan perubahan suasana ketika memasuki suatu tempat. Mereka juga dianggap mampu menyadari ketika seseorang sedang mengalami masalah atau menyembunyikan perasaan tertentu.

Dalam hubungan personal, intuisi ini disebut membantu mereka mengetahui adanya perubahan sikap pasangan, teman, atau orang terdekat sebelum masalah tersebut dibicarakan secara terbuka.

Sifat peka tersebut juga dapat membuat shio Babi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung mempertimbangkan perasaan dan situasi di sekitarnya sebelum bertindak.