Ramalan Zodiak Libra 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Prospek bisnis zodiak libra tampak cerah. Investasi yang dilakukan dengan niat yang tepat akan membawa keuntungan dalam jangka panjang. Jika berinvestasi, carilah sektor yang akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang.

Bertindaklah dengan perencanaan yang cermat dan pengambilan keputusan bijak akan membantu libra memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Minggu, 9 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus belajar mempercayai pasangan serta bersikap reseptif terhadap apa yang dia sampaikan. Terkait karir, libra akan mendapatkan kabar baik mengenai perkembangan yang akan membawa karir menuju level baru.

Sementara itu, ambil tindakan pencegahan ekstra karena libra memiliki kecenderungan untuk melukai diri sendiri. Terkait keuangan, libra termotivasi untuk mencoba berbagai cara baru dalam menghasilkan lebih banyak uang.

Cinta Libra

Belajarlah untuk mempercayai pasangan. Bukalah mata dan telinga, serta bersikaplah reseptif terhadap apa yang dia sampaikan.

Hubungan libra tetap bisa kuat meskipun terpisah secara geografis, selama libra menerapkan komunikasi yang terbuka dan jujur. Tetaplah hadir dalam hubungan meskipun tidak dapat berada di tempat yang sama.