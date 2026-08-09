Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)
JawaPos.com – Prospek bisnis zodiak libra tampak cerah. Investasi yang dilakukan dengan niat yang tepat akan membawa keuntungan dalam jangka panjang. Jika berinvestasi, carilah sektor yang akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang.
Bertindaklah dengan perencanaan yang cermat dan pengambilan keputusan bijak akan membantu libra memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.
Beberapa urusan yang belum selesai mungkin tetap menjadi penyebab kecemasan bagi zodiak scorpio. Scorpio adalah individu yang kuat, mandiri, dan tangguh. Ingatlah untuk memanfaatkan kekuatanmu dan lakukan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.
Scorpio mungkin membutuhkan dukungan emosional dari orang-orang terdekat dalam situasi tertentu yang muncul hari ini. Pastikan untuk mengandalkan dukungan dari orang-orang terdekat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 9 Agustus 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra harus belajar mempercayai pasangan serta bersikap reseptif terhadap apa yang dia sampaikan. Terkait karir, libra akan mendapatkan kabar baik mengenai perkembangan yang akan membawa karir menuju level baru.
Sementara itu, ambil tindakan pencegahan ekstra karena libra memiliki kecenderungan untuk melukai diri sendiri. Terkait keuangan, libra termotivasi untuk mencoba berbagai cara baru dalam menghasilkan lebih banyak uang.
Cinta Libra
Belajarlah untuk mempercayai pasangan. Bukalah mata dan telinga, serta bersikaplah reseptif terhadap apa yang dia sampaikan.
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