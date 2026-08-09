Rezeki Berdatangan! 3 Shio yang Hidupnya akan Makmur Sepanjang Tahun 2026

Ilustrasi Peluang dan Rezeki Lebih Mudah Dicapai (magnific)
JawaPos.com - Tahun kuda api diyakini oleh para astrolog datang dengan membawa rangkaian kehokian.
Keberuntungan tersebut mungkin saja diperoleh oleh sebagian orang yang terpilih sehingga hidupnya jadi mengalami perubahan.
Sedikit di antara mereka malahan berpeluang menjalani tahun 2026 dengan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan.
Melansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut shio yang diramalkan hidupnya akan makmur sepanjang tahun 2026 karena sejak Tahun Baru Imlek Rezeki datang tak berkesudahan.
1. Shio Naga
Sebagian dari mereka yang bershio naga diyakini punya peluang besar hidup dalam kejayaan di tahun 2026 ini.
Menurut ramalan ahli feng shui Tiongkok, mereka yang bershio naga punya kehokian yang akan mengantarkan mereka pada kemakmuran.
Hoki dan ambisi yang tinggi akan jadi modal penting meraih banyak hal di tahun kuda api ini sehingga hidup mereka akan ikut terdampak.
Rezeki diyakini akan datang terus menerus tak berkesudahan semenjak Tahun Baru Imlek yang membawa energi baru.
2. Shio Kerbau
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