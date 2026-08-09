Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak aries dapat memilih perubahan positif dalam hidup. Hari ini juga ideal kehidupan asmara dan keluarga aries. Positivitas pikiran aries dapat menginspirasi orang-orang di sekitar.
Cobalah merencanakan keluar dengan orang-orang terkasih untuk menikmati waktu dengan nyaman. Santai saja dan nikmati hari ini untuk mendapatkan lebih banyak energi positif.
Zodiak taurus berpotensi menyebabkan situasi yang tidak sehat. Hal ini mungkin terkait pekerjaan atau bisa juga berhubungan dengan orang-orang terkasih.
Cobalah mengambil tindakan pencegahan, seperti memperhatikan nada bicara dan memilih kata-kata dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang-orang di sekitar. Lebih baik taurus berhati-hati dan tidak terlalu menonjol.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu menemukan cara kreatif untuk menghadirkan kegembiraan ke dalam hubungan asmara. Terkait karir, jangan lewatkan kesempatan dan lakukan apa pun yang dibutuhkan untuk meraih tujuan.
Sementara itu, beristirahatlah dan jangan memaksakan diri karena aries sedang rawan mengalami kecelakaan. Terkait keuangan, aries akhirnya mendapatkan kabar mengenai promosi yang diharapkan di tempat kerja.
Cinta Aries
Hari ini, aries perlu memastikan bahwa kebosanan tidak masuk ke dalam kehidupan cinta yang dijalani. Temukan cara kreatif untuk menghadirkan kembali kegembiraan ke dalam hubungan romantismu.
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