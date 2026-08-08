3 Zodiak yang Berhasil Keluar dari Masa yang Mengerikan, 4 Juni 2026 Jadi Titik Balik Penuh Kepuasan

Merkurius dikenal sebagai planet yang berkaitan dengan komunikasi, pola pikir, logika, serta kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan.

Saat planet ini meninggalkan Cancer, banyak astrolog meyakini bahwa berbagai hambatan emosional mulai memudar sehingga seseorang lebih mudah melihat solusi, peluang, dan arah kehidupan yang selama ini terasa tertutup.

Bagi sebagian zodiak, perubahan energi ini bukan hanya menghadirkan rasa lega, tetapi juga menjadi titik balik yang membawa kepuasan setelah melewati berbagai ujian.

Inspirasi kembali mengalir, motivasi meningkat, dan berbagai rencana yang sempat tertunda mulai menemukan jalannya.

Lantas, siapa saja zodiak yang diprediksi paling merasakan manfaat dari perubahan astrologi tersebut?

Berikut 3 zodiak yang dipercaya berhasil keluar dari masa sulit pada 4 Juni 2026 dilansir dari Yourtango.com.

1. Gemini

Gemini menjadi salah satu zodiak yang diprediksi mengalami perubahan paling signifikan.

Selama beberapa waktu terakhir, Anda mungkin merasa telah bekerja keras, tetapi hasil yang diperoleh belum sepenuhnya sesuai harapan.

Situasi tersebut perlahan berubah ketika Merkurius mengakhiri perjalanannya di Cancer.

Energi baru yang hadir membuat Gemini lebih berani mengambil langkah yang sebelumnya terus ditunda.

Keraguan mulai menghilang dan digantikan oleh keyakinan untuk menunjukkan kemampuan terbaik.

Kesempatan yang selama ini terasa jauh kini mulai mendekat dan membuka ruang bagi perkembangan yang lebih besar.