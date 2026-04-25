Ramalan Zodiak Capricorn 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Zodiak capricorn perlu fokus pada kemampuan komunikasi dan terlibat dalam hal-hal yang memberi kesenangan. Capricorn perlu meninggalkan rutinitas lama dan menuju kehidupan baru.
Cobalah dengan mulai melakukan sesuatu yang sudah lama diinginkan. Saatnya berpikir di luar kotak dan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan orang lain dari capricorn. Jangan biarkan apa pun menghalangi tawa riangmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 4 Juni 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn sebaiknya tidak memperburuk reputasi profesional dengan terlibat dalam hubungan asmara yang gegabah. Terkait karir, capricorn akan melangkah jauh jika mau bekerja keras dan menyelesaikan tugas yang ada.
Sementara itu, segera atasi masalah penglihatan yang memburuk secara perlahan tanpa disadari. Terkait keuangan, kelola keuangan dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan meminta saran dari konsultan keuangan.
Cinta Capricorn
Jangan terbawa suasana jika seseorang menarik perhatianmu di kantor. Sangat penting bagi capricorn untuk tidak memperburuk reputasi profesional di kantor dan terlibat dalam hubungan yang gegabah.
Karir Capricorn
Hari ini, cobalah mengandalkan kerja keras dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Capricorn menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan.
Jika memanfaatkan kemauan untuk bekerja keras dan menyelesaikan tugas yang ada, maka capricorn pasti akan melangkah jauh. Jujurlah tentang kemampuanmu dan perluas minatmu ke bidang-bidang baru.
Kesehatan Capricorn
Perhatikan baik-baik penglihatanmu, karena capricorn telah mengabaikannya terlalu lama. Jika telah membiasakan diri untuk mentolerir penglihatan kabur dan pusing, maka pergilah ke dokter mata dan atasi masalahmu.
Mungkin, penglihatan capricorn telah memburuk secara perlahan tanpa disadari. Jadi, pastikan capricorn segera mengatasi masalah ini.
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