Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.47 WIB

Hobi Bersedekah, 6 Shio Ini Disebut Punya Jalan Rezeki yang Lebih Terbuka

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kemurahan hati dapat diwujudkan dalam banyak bentuk. Ada yang senang membantu orang lain, memberikan waktu dan tenaga, mendukung orang terdekat, hingga berbagi sebagian rezeki kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang lebih dermawan dan mudah tergerak untuk membantu sesama.

Sifat tersebut kemudian sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam kehidupan, termasuk urusan finansial. Dalam kepercayaan tertentu, kebaikan yang dilakukan dengan tulus dipercaya dapat membawa energi positif dan membuka jalan datangnya rezeki.

Namun, tentu saja hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan ramalan, bukan jaminan seseorang akan mendapatkan kekayaan hanya karena rajin bersedekah.

Dilansir dari Naurakom, berikut enam shio yang dikenal memiliki sifat dermawan dan dipercaya memiliki keberuntungan finansial.

1. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang cukup peduli terhadap lingkungan sekitar. Mereka tidak segan membantu ketika melihat orang lain membutuhkan pertolongan.

Dalam astrologi Tionghoa, sifat dermawan tersebut sering dikaitkan dengan datangnya keberuntungan finansial.

Shio Ayam dipercaya memiliki peluang untuk mengalami peningkatan dalam urusan keuangan. Kebiasaan berbagi juga dianggap dapat membuat mereka lebih bersyukur dan menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Bagi Shio Ayam, berbagi tidak harus selalu dalam jumlah besar. Bantuan kecil yang diberikan dengan tulus juga dapat menjadi bentuk kepedulian kepada sesama.

2. Shio Babi

Shio Babi sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kehidupan yang relatif nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
3 Shio ini yang Rezekinya di Tahun 2026 Berkali-kali Lipat Lebih Banyak Karena Gemar Bersedekah - Image
Zodiak

3 Shio ini yang Rezekinya di Tahun 2026 Berkali-kali Lipat Lebih Banyak Karena Gemar Bersedekah

Rabu, 29 Juli 2026 | 06.48 WIB

3 Shio Ini Bakal Jadi Pemimpin dan Punya Rezeki yang Banyak di Tahun 2026, Hidupnya Makin Sukses - Image
Zodiak

3 Shio Ini Bakal Jadi Pemimpin dan Punya Rezeki yang Banyak di Tahun 2026, Hidupnya Makin Sukses

Minggu, 9 Agustus 2026 | 04.05 WIB

Sabar Jadi Kunci Rezeki! 5 Shio Ini Disebut Punya Jalan Menuju Kekayaan - Image
Zodiak

Sabar Jadi Kunci Rezeki! 5 Shio Ini Disebut Punya Jalan Menuju Kekayaan

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 22.01 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore