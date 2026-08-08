Hobi Bersedekah, 6 Shio Ini Disebut Punya Jalan Rezeki yang Lebih Terbuka

JawaPos.com – Kemurahan hati dapat diwujudkan dalam banyak bentuk. Ada yang senang membantu orang lain, memberikan waktu dan tenaga, mendukung orang terdekat, hingga berbagi sebagian rezeki kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang lebih dermawan dan mudah tergerak untuk membantu sesama.

Sifat tersebut kemudian sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam kehidupan, termasuk urusan finansial. Dalam kepercayaan tertentu, kebaikan yang dilakukan dengan tulus dipercaya dapat membawa energi positif dan membuka jalan datangnya rezeki.

Namun, tentu saja hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan ramalan, bukan jaminan seseorang akan mendapatkan kekayaan hanya karena rajin bersedekah.

Dilansir dari Naurakom, berikut enam shio yang dikenal memiliki sifat dermawan dan dipercaya memiliki keberuntungan finansial.

1. Shio Ayam Shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang cukup peduli terhadap lingkungan sekitar. Mereka tidak segan membantu ketika melihat orang lain membutuhkan pertolongan.

Dalam astrologi Tionghoa, sifat dermawan tersebut sering dikaitkan dengan datangnya keberuntungan finansial.

Shio Ayam dipercaya memiliki peluang untuk mengalami peningkatan dalam urusan keuangan. Kebiasaan berbagi juga dianggap dapat membuat mereka lebih bersyukur dan menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Bagi Shio Ayam, berbagi tidak harus selalu dalam jumlah besar. Bantuan kecil yang diberikan dengan tulus juga dapat menjadi bentuk kepedulian kepada sesama.