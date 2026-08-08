Bulan Kemerdekaan Penuh Berkah, 5 Weton Ini Disebut Punya Peluang Kekayaan Besar

JawaPos.com – Bulan Agustus identik dengan semangat perayaan Kemerdekaan Indonesia. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, momentum tertentu juga kerap dikaitkan dengan perubahan nasib, keberuntungan, dan terbukanya peluang rezeki.

Sejumlah weton dipercaya memiliki karakter serta perhitungan tertentu yang membuat pemiliknya dianggap lebih berpeluang memperoleh keberuntungan pada periode tertentu.

Untuk Agustus 2026, terdapat beberapa weton yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan dalam urusan finansial. Rezeki tersebut digambarkan dapat hadir melalui pekerjaan, bisnis, relasi, maupun kesempatan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Prediksi tersebut tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang akan memperoleh kekayaan, karena kondisi finansial tetap dipengaruhi usaha, keputusan, kesempatan, dan berbagai faktor kehidupan lainnya.

Dikutip dari kanal YouTube TITEN KEJAWEN, terdapat lima weton yang disebut berpotensi memperoleh keberuntungan dan rezeki lebih besar pada momentum Kemerdekaan Agustus 2026.

Berikut daftarnya:

1. Rabu Pahing Rabu Pahing memiliki neptu 16, yang berasal dari nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam kepercayaan Jawa, pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang tenang, bijaksana, serta memiliki intuisi kuat ketika menentukan langkah.

Mereka juga tidak selalu mengejar materi secara terbuka. Sikap yang cenderung sederhana dan tidak suka memamerkan pencapaian justru menjadi salah satu karakter yang melekat pada Rabu Pahing.