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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 15.52 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Surat atau telepon mungkin datang membawa kabar kurang baik tentang keuangan, zodiak virgo. Reaksi pertama virgo mungkin menyalahkan diri sendiri atau orang lain, tetapi keadaan tersebut mungkin di luar kendali siapa pun. 

Kemungkinan besar, hal itu dapat diperbaiki. Sebelum ada yang marah, sebaiknya selidiki dan cari tahu apa yang perlu dilakukan. Mungkin membutuhkan sedikit usaha, tetapi semuanya akan baik-baik saja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo akan mendapatkan kejutan dari pasangan dan berada dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Mengenai karir, virgo harus tetap membuka pilihan sambil menunggu tawaran pekerjaan yang lebih baik datang. 

Sementara itu, perhatikan masalah pencernaanmu dengan mengonsumsi makanan ringan dan sehat. Terkait keuangan, beli hadiah untuk pasangan dan diri sendiri karena kondisi keuangan virgo sedang membaik saat ini. 

Cinta Virgo

Hubungan virgo dengan pasangan akan hangat dan penuh kasih sayang. Kemungkinan, virgo akan mendapatkan kejutan menyenangkan dan tetap dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. 

Hari ini adalah hari yang indah untuk berlibur singkat bersama pasangan. Jika lajang, virgo mungkin menemukan cinta sejati di dalam lingkaran sosial. Virgo benar-benar dapat menikmati keindahan romansa hari ini.

Karir Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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