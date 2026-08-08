Ramalan Zodiak Aries 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Seseorang yang menarik perhatian zodiak aries mungkin tampak tertarik pada orang lain. Hal ini bisa membangkitkan rasa tidak aman dan menyebabkan sedikit kecemburuan. Jangan membuat dirimu sendiri stres.

Mungkin, tidak semua hal seperti yang terlihat. Cobalah untuk membedakan fakta. Undangan untuk menghadiri beberapa acara di malam yang sama, mungkin memaksa aries untuk membuat pilihan yang tidak nyaman. Oleh karena itu, buatlah pilihan yang paling sesuai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries penuh dengan kesenangan, cinta, dan tawa karena segalanya berjalan baik dengan pasangan. Terkait karir, aries dituntut bekerja keras menyelesaikan tanggung jawab yang ada untuk memenuhi harapan perusahaan.

Sementara itu, hindari mengonsumsi makanan cepat saji atau minum soda untuk mencegah gangguan perut ringan. Terkait keuangan, aries akhirnya mendapatkan kabar mengenai promosi yang diharapkan di tempat kerja.

Cinta Aries

Segalanya berjalan baik dengan pasangan, sehingga hidup aries penuh dengan kesenangan, cinta, dan tawa.

Nikmati kehangatan dan cinta serta penuhi hatimu dengan sukacita yang diberikan oleh hubungan asmara saat ini. Katakan pada pasangan betapa berartinya dia bagimu, untuk memastikan bahwa ikatan yang terjalin semakin kuat.