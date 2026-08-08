Ramalan Zodiak Cancer 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Seseorang mungkin membutuhkan simpati dan akan menghubungi zodiak cancer hari ini. Ia mungkin menginginkan nasihat tentang beberapa masalah dan membawa informasi yang melibatkan studi menarik.

Cancer mungkin ingin membagikannya kepada orang lain. Informasi ini dapat memicu wawasan cancer sendiri. Catat ide-ide yang perlu diingat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Pasangan zodiak cancer akan dengan senang hati memberikan dukungan, jadi jangan takut untuk bersandar padanya. Terkait karir, ambil beberapa langkah untuk mengembangkan jalur karir baru hari ini.

Sementara itu, atasi ketidaknyamanan di area perut dengan mulai mengonsumsi makanan yang seimbang. Terkait keuangan, kondisi keuangan cancer sedang baik-baik saja sehingga bisa memanjakan diri dengan sesuatu yang mewah.

Cinta Cancer

Hari ini, cancer membutuhkan sedikit dukungan dari pasangan dan dia akan dengan senang hati menawarkannya. Jangan takut untuk bersandar pada pasanganmu.

Ini adalah buah dari kerja keras cancer yang telah menunjukkan dukungan kepadanya sebelumnya. Sekarang, cancer menerimanya sebagai balasannya.