Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.22 WIB

Dari Karier hingga Kreativitas, Ini 4 Zodiak yang Konon Serba Bisa

ilustrasi zodiak paling unggul dalam segala hal. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling unggul dalam segala hal. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki kemampuan dan keunikan masing-masing. Ada yang unggul dalam kreativitas, ada pula yang menonjol dalam kepemimpinan, analisis, atau kemampuan membangun hubungan.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kombinasi karakter yang membuat mereka terlihat menonjol dalam berbagai bidang kehidupan. Mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga aktivitas kreatif, mereka dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang.

Meski astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, berikut empat zodiak yang sering disebut memiliki kemampuan unggul menurut Astrotalk.

1. Leo

Leo dikenal sebagai zodiak yang memiliki rasa percaya diri tinggi, kreativitas besar, dan jiwa kepemimpinan yang kuat.

Mereka biasanya nyaman berada dalam posisi yang membutuhkan keberanian, seperti memimpin kelompok, tampil di depan banyak orang, atau menjalankan sebuah usaha.

Salah satu kekuatan terbesar Leo adalah keyakinan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Perpaduan antara keberanian, semangat, dan daya tarik pribadi membuat mereka mampu menghadapi berbagai tantangan dengan optimisme.

Ketika memiliki tujuan yang jelas, Leo dikenal mampu memberikan usaha maksimal untuk mencapainya.

2. Capricorn

Capricorn sering dikaitkan dengan sifat disiplin, ambisius, dan memiliki orientasi kuat terhadap tujuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
8 Cara Otak Anda Bisa Menghambat Karier Anda Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Lifestyle

8 Cara Otak Anda Bisa Menghambat Karier Anda Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Rabu, 5 Agustus 2026 | 04.20 WIB

Ramalan Zodiak Rabu, 5 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Leo hingga Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Rabu, 5 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Leo hingga Scorpio

Selasa, 4 Agustus 2026 | 19.56 WIB

Ramalan Zodiak Rabu, 5 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Aries hingga Gemini - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Rabu, 5 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Aries hingga Gemini

Selasa, 4 Agustus 2026 | 19.51 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore