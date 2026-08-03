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Niko Sulpriyono
Selasa, 4 Agustus 2026 | 05.19 WIB

4 Zodiak Diprediksi Berpeluang Meraih Rezeki hingga Rp2 Miliar pada Agustus 2026

Ilustrasi Meraih Rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi Meraih Rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, berbagai ramalan mengenai keberuntungan dan rezeki kembali menjadi perhatian banyak orang. 

Salah satu yang menarik perhatian adalah pembacaan kartu tarot yang memprediksi adanya empat zodiak dengan peluang memperoleh rezeki dalam jumlah sangat besar.

Dalam pembacaan tarot tersebut, rezeki tidak selalu dimaknai sebagai uang tunai yang datang secara instan. 

Rezeki dapat hadir melalui perkembangan bisnis, keberhasilan proyek, ide kreatif yang bernilai tinggi, warisan, hingga peluang karier yang membawa peningkatan kondisi finansial.

Perlu diingat bahwa ramalan zodiak dan tarot bersifat hiburan serta tidak dapat dijadikan kepastian. 

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk terus bekerja keras, berpikir positif, dan memanfaatkan setiap peluang yang datang.

Simak selengkapnya yang dihimpun dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (03/08).

1. Pisces

Pisces menjadi zodiak pertama yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki besar sepanjang Agustus 2026

Dalam pembacaan tarot, Pisces digambarkan sebagai pribadi dengan intuisi yang sangat tajam sehingga mampu membaca situasi dengan baik.

Selain dikenal cerdas dan gemar menambah wawasan, Pisces juga dinilai memiliki empati tinggi, sabar, romantis, serta setia kepada pasangan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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