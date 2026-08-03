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Niko Sulpriyono
Selasa, 4 Agustus 2026 | 05.07 WIB

6 Shio Ini Diprediksi Akan Dapat Rezeki Nomplok pada Agustus 2026, Ada Orang Baik yang Siap Membantu

ilustrasi Rezeki Nomplok (Freepik) - Image

ilustrasi Rezeki Nomplok (Freepik)

JawaPos.com - Rezeki bisa datang dari berbagai arah dan sering kali muncul ketika seseorang tidak menyangka. 

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki peluang keberuntungan yang berbeda pada periode tertentu.

Memasuki Agustus 2026, ada enam shio yang disebut berpotensi menerima rezeki berupa bantuan finansial atau pemberian dari orang-orang di sekitarnya. 

Rezeki tersebut dapat berasal dari pasangan, keluarga, sahabat, hingga atasan di tempat kerja.

Meski demikian, ramalan shio bersifat hiburan dan bukan kepastian. Berikut enam shio yang diprediksi akan mendapat rezeki tambahan sepanjang Agustus 2026.

1. Shio Kuda

Shio Kuda diprediksi menjadi salah satu shio yang memperoleh keberuntungan finansial pada Agustus 2026. 

Rezeki disebut datang melalui sosok yang memiliki niat baik dan ingin membantu.

Bantuan tersebut bisa berupa pinjaman tanpa diminta, hadiah, bonus, atau dukungan ketika sedang mengalami kesulitan ekonomi. 

Momen ini dinilai mampu meringankan beban yang selama ini dirasakan.

Pemilik Shio Kuda disarankan tetap bersyukur dan menggunakan rezeki tersebut secara bijak agar membawa manfaat dalam jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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