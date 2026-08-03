Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Selasa 4 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Menjelang Selasa, 4 Agustus 2026, beberapa zodiak diprediksi akan menikmati keberuntungan paling besar.

Dalam astrologi, setiap pergerakan planet dipercaya membawa pengaruh yang berbeda terhadap kehidupan masing-masing zodiak.

Ada yang diprediksi memperoleh peluang emas dalam karier, mendapatkan rezeki tak terduga, hingga menikmati hubungan asmara yang semakin harmonis.

Ramalan zodiak memang tidak dapat dijadikan kepastian, tetapi banyak orang menggunakannya sebagai motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimistis.

Energi positif yang tergambar dalam prediksi astrologi dapat menjadi penyemangat untuk mengambil keputusan dengan lebih percaya diri, sementara peringatan yang muncul dapat dijadikan pengingat agar lebih berhati-hati dalam bertindak.

Ya, memasuki hari Selasa, sejumlah zodiak diperkirakan berada dalam fase yang sangat menguntungkan.

Namun, ada pula zodiak yang dianjurkan untuk lebih fokus memperbaiki strategi, menjaga keseimbangan emosi, dan mempersiapkan langkah besar yang akan datang.

Dilansir dari Astro Talk, berikut urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Selasa, 4 Agustus 2026, lengkap dengan prediksi karier, keuangan, asmara, dan kesehatan.

1. Leo

Leo diprediksi menjadi zodiak paling beruntung pada Selasa, 4 Agustus 2026. Aura kepemimpinan yang kuat membuat Anda tampil menonjol di lingkungan kerja maupun kehidupan sosial.

Berbagai peluang baru bermunculan, mulai dari tawaran proyek penting hingga kesempatan memperluas relasi profesional.

Kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat menjadi keunggulan yang membantu Leo meraih pencapaian lebih tinggi.

Dalam aspek keuangan, kondisi finansial menunjukkan perkembangan yang sangat positif.

Ada peluang memperoleh bonus, komisi, atau keuntungan dari usaha yang telah lama dijalankan.