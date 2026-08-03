Ramalan Zodiak Besok Selasa 4 Agustus 2026: Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, atau Pisces

JawaPos.com - Memasuki Selasa, 4 Agustus 2026, pergerakan planet pada hari ini diperkirakan membawa energi yang cukup dinamis.

Beberapa zodiak akan merasakan dorongan besar untuk berkembang dalam karier, sementara yang lain mendapatkan kesempatan memperbaiki kondisi finansial atau membangun hubungan yang lebih harmonis dengan orang-orang terdekat.

Kunci utama untuk memanfaatkan energi positif tersebut adalah tetap berpikir jernih, disiplin, dan terbuka terhadap peluang baru.

Bagi Anda yang berzodiak Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, atau Pisces, hari Selasa diperkirakan menghadirkan berbagai peluang menarik.

Ada yang berpotensi meraih keberhasilan dalam pekerjaan, ada pula yang memperoleh keberuntungan dalam urusan keuangan maupun asmara.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak besok Selasa, 4 Agustus 2026 untuk Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, dan Pisces.

Taurus

Taurus diprediksi menjalani hari dengan penuh kestabilan dan rasa percaya diri.

Berbagai pekerjaan yang sempat tertunda mulai menemukan titik penyelesaian sehingga Anda dapat bekerja dengan lebih tenang.

Ketekunan dan sikap disiplin yang selama ini menjadi kekuatan utama Taurus kembali membuahkan hasil.

Di lingkungan kerja, Anda berpeluang mendapatkan apresiasi dari atasan atau rekan karena mampu menyelesaikan tanggung jawab secara konsisten.

Hari esok juga menjadi waktu yang tepat untuk menyusun target baru dan mulai mengembangkan kemampuan yang dapat menunjang karier dalam jangka panjang.

Dalam aspek keuangan, kondisi finansial terlihat cukup aman. Ada peluang memperoleh tambahan pemasukan dari pekerjaan sampingan, komisi, atau hasil investasi yang mulai menunjukkan perkembangan positif.

Meski demikian, tetap bijaksana dalam mengatur anggaran dan jangan mudah tergoda melakukan pembelian impulsif.