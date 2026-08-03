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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 3 Agustus 2026 | 23.32 WIB

Rezeki dan Peluang Baru! Ramalan Shio Besok Selasa 4 Agustus 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi shio (freepik) - Image

Ilustrasi shio (freepik)

 

JawaPos.com - Memasuki Selasa, 4 Agustus 2026, banyak orang mulai mencari ramalan shio besok untuk mengetahui bagaimana peruntungan yang akan mewarnai aktivitas mereka. 

Dalam astrologi Tiongkok, setiap hari dipercaya membawa energi yang berbeda sehingga dapat memengaruhi karier, keuangan, percintaan, hingga kesehatan. 

Meski tidak menjadi kepastian, ramalan shio kerap dijadikan sebagai panduan untuk lebih siap menghadapi peluang maupun tantangan yang datang.

Bagi pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci, hari Selasa diprediksi menghadirkan banyak kesempatan positif. 

Ada shio yang berpeluang memperoleh kemajuan dalam pekerjaan dan bisnis, sementara shio lainnya didorong untuk lebih cermat mengelola keuangan serta menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. 

Sikap optimistis, kerja keras, dan kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil yang diperoleh.

Jadikan prediksi ini sebagai motivasi untuk menjalani hari dengan penuh semangat. Kesempatan terbaik sering kali datang kepada mereka yang siap bertindak pada waktu yang tepat.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Selasa, 4 Agustus 2026, untuk pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Shio Tikus

Pemilik shio Tikus diprediksi memasuki hari Selasa dengan energi yang penuh optimisme. 

Kemampuan berpikir cepat dan mudah beradaptasi menjadi keunggulan yang membantu Anda menghadapi berbagai perubahan di lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. 

Hari esok merupakan waktu yang tepat untuk menyusun strategi baru, menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda, dan mulai membuka diri terhadap peluang yang sebelumnya belum terpikirkan. 

Keberanian mengambil langkah yang terukur akan membawa hasil yang memuaskan.

Dalam bidang karier, dedikasi Anda mulai membuahkan hasil. Atasan maupun rekan kerja melihat kemampuan Anda dalam menyelesaikan tugas secara efektif sehingga peluang memperoleh tanggung jawab yang lebih besar semakin terbuka. 

Jika menjalankan usaha, komunikasi yang baik dengan pelanggan maupun mitra bisnis berpotensi menghasilkan kerja sama yang menguntungkan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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