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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 3 Agustus 2026 | 23.31 WIB

Keberuntungan dan Peluang! Ramalan Shio Besok Selasa 4 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

Ilustrasi shio (freepik) - Image

Ilustrasi shio (freepik)

 

JawaPos.com - Memasuki Selasa, 4 Agustus 2026, banyak orang ingin mengetahui bagaimana peruntungan yang akan menyertai aktivitas mereka melalui ramalan shio. 

Dalam astrologi Tiongkok, setiap hari membawa energi yang berbeda sehingga dipercaya dapat memengaruhi perjalanan karier, kondisi keuangan, hubungan asmara, hingga kesehatan. 

Meski tidak menjadi kepastian, ramalan shio sering dimanfaatkan sebagai referensi untuk menyusun langkah yang lebih matang dalam menghadapi berbagai peluang maupun tantangan.

Bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi, hari Selasa diprediksi menghadirkan kesempatan yang cukup menjanjikan. 

Ada shio yang berpeluang memperoleh kemajuan dalam pekerjaan dan bisnis, sementara shio lainnya didorong untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan serta menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. 

Sikap terbuka terhadap perubahan dan kemampuan beradaptasi akan menjadi modal penting untuk meraih hasil yang lebih baik.

Jadikan prediksi ini sebagai motivasi untuk memulai hari dengan semangat positif. Kerja keras, disiplin, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat tetap menjadi penentu utama keberhasilan.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Selasa, 4 Agustus 2026, untuk pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Shio Monyet

Pemilik shio Monyet diprediksi memasuki hari Selasa dengan energi yang penuh kreativitas. 

Berbagai ide baru muncul secara spontan dan membantu Anda menemukan solusi atas persoalan yang sebelumnya terasa rumit. 

Hari esok sangat cocok dimanfaatkan untuk memulai proyek baru, memperluas relasi, maupun meningkatkan kemampuan melalui pengalaman yang berbeda. 

Sikap percaya diri akan menjadi nilai tambah yang membuat Anda lebih mudah menarik perhatian orang-orang penting di lingkungan kerja.

Dalam bidang karier, kemampuan berpikir cepat membuat Anda mampu menyelesaikan berbagai tugas secara efektif. 

Atasan maupun rekan kerja mulai melihat potensi besar yang Anda miliki sehingga peluang memperoleh tanggung jawab baru cukup terbuka. 

Editor: Novia Tri Astuti
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