Dari Sifat hingga Nasib, 6 Weton Ini Diprediksi Mampu Mencapai Kehidupan Sejahtera

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta berbagai peluang yang mungkin datang kepada seseorang.

Beberapa weton dipercaya memiliki sifat unggul yang dapat mendukung keberhasilan, mulai dari ketekunan, kemampuan mengambil keputusan, hingga kecakapan dalam membangun hubungan dengan orang lain.

Menurut pandangan tradisi Jawa, karakter positif seperti kerja keras, rendah hati, dan kepedulian terhadap sesama menjadi salah satu faktor yang dipercaya dapat membuka jalan datangnya rezeki.

Meski demikian, keberhasilan dalam kehidupan tetap dipengaruhi oleh usaha, pilihan, dan kerja nyata yang dilakukan setiap individu.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki peluang besar untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera menurut Primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon memiliki jumlah neptu 14, berasal dari nilai hari Jumat sebesar 6 dan pasaran Kliwon sebesar 8.

Dalam Primbon Jawa, weton ini dikenal memiliki daya tarik kuat dan pembawaan yang menenangkan. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu menghadapi berbagai situasi dengan kepala dingin.

Karakter Jumat Kliwon yang santun, bertanggung jawab, dan memiliki wawasan luas membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar.

Kemampuan bekerja dengan tekun serta menjaga hubungan baik dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa weton ini sering dikaitkan dengan peluang memperoleh kedudukan dan kehidupan yang lebih mapan.