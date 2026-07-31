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Leni Setya Wati
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.37 WIB

Perempuan yang Terputus Hubungan Emosionalnya dengan Kehidupan, Biasanya Memiliki 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi perempuan yang terputus hubungan emosionalnya dengan kehidupan (freepik/jcomp) - Image

Ilustrasi perempuan yang terputus hubungan emosionalnya dengan kehidupan (freepik/jcomp)

JawaPos.com - Ketika seorang perempuan tertawa, Anda akan mengira dia bahagia. Ketika dia menangis, Anda akan mengira dia sedih. Namun, hidup tidak selalu memberi kita skenario yang jelas.

Jiwa manusia bagaikan labirin, yang menuntut usaha untuk benar-benar memahami kedalamannya, terutama saat harus memahami seseorang yang secara emosional terputus dari kehidupan.

Lalu, bagaimana bisa beberapa perempuan seperti itu? Dalam artikel ini, JawaPos.com telah melansir dari laman geediting.com, tujuh perilaku unik perempuan yang terputus hubungan emosionalnya dengan kehidupan.

1. Mati rasa secara emosional

Hidup ini seperti wahana rollercoaster emosi. Suka, duka, tawa, dan air mata, itulah yang membuat kita merasa hidup. Namun, apa yang terjadi ketika perjalanan rollercoaster ini tiba-tiba terasa datar tanpa ciri?

Nah, ketika seorang perempuan telah terputus secara emosional dari kehidupan, ia sering mengalami mati rasa secara emosional. Suka dan duka menjadi tidak bisa dibedakan. Tawa dan air mata, semua itu tampak seperti kenangan yang jauh.

Dia berhenti bereaksi terhadap situasi yang biasanya menimbulkan emosi yang kuat. Bukan berarti dia tidak peduli, hanya saja kapasitas emosionalnya tampaknya telah mencapai batasnya, membuatnya dalam keadaan kelelahan emosional atau ketidakpedulian.

Memahami perilaku ini memerlukan kepekaan dan pemahaman. Dalam dunia digital yang serba cepat ini, di mana kita terus-menerus dibombardir dengan rangsangan, mudah untuk mengabaikan perubahan halus dalam respons emosional seseorang.

Jadi, berhentilah sejenak. Perhatikan tanda ini. Mungkin ini langkah pertama Anda untuk memahami perempuan yang telah terputus secara emosional dari kehidupan.

2. Keterpisahan dari hubungan

Editor: Hanny Suwindari
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