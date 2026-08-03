Ramalan Zodiak Capricorn 3 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Capricorn diprediksi akan perlu menjalani segala sesuatu dengan lebih hati-hati dan penuh perencanaan. Keberuntungan mungkin belum sepenuhnya berpihak, sehingga setiap keputusan sebaiknya dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Meski ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, bukan berarti peluang untuk meraih hasil baik tertutup. Dengan disiplin, fokus, dan kesabaran, Capricorn tetap mampu melewati hari ini secara produktif.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (3/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Berbagai rencana memerlukan persiapan yang lebih matang agar dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Jangan terlalu mengandalkan keberuntungan, karena kesuksesan hari ini lebih ditentukan oleh usaha dan strategi yang Anda lakukan.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara membutuhkan perhatian lebih. Sikap yang terlalu acuh terhadap pasangan dapat mengurangi rasa nyaman dan memengaruhi keharmonisan hubungan.

Bagi Capricorn yang masih lajang, cobalah lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar. Sikap hangat dan perhatian akan membantu membangun hubungan yang lebih baik di masa depan.

Karier Capricorn

Konsentrasi menjadi faktor utama dalam menyelesaikan pekerjaan hari ini. Gangguan kecil dapat memengaruhi produktivitas jika Anda tidak mampu menjaga fokus.

Merencanakan pekerjaan sejak awal akan membantu tugas selesai lebih efektif. Dengan pengelolaan waktu yang baik, tekanan kerja dapat diatasi tanpa mengorbankan kualitas hasil.

Kesehatan Capricorn

Kesehatan memerlukan perhatian, terutama karena ada kemungkinan muncul nyeri pada kaki akibat kelelahan atau aktivitas yang padat.