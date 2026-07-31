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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 31 Juli 2026 | 20.32 WIB

Ramalan Zodiak Libra 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi akan menghadapi hari yang membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri. 

Tidak semua rencana berjalan sesuai harapan, sehingga Anda disarankan untuk menghindari keputusan besar yang berisiko pada saat ini.

Sikap tenang dan tidak terburu-buru akan membantu Libra melewati berbagai tantangan dengan lebih baik.

Menahan diri dari tindakan impulsif juga menjadi kunci agar tidak muncul penyesalan di kemudian hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (31/7), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini belum menjadi waktu yang ideal untuk mewujudkan keinginan besar atau mengambil keputusan penting.

Sebaiknya fokuslah pada penyelesaian pekerjaan yang sudah berjalan dan hindari mengambil risiko yang belum diperhitungkan dengan matang.

Cinta Libra

Hubungan asmara membutuhkan sikap yang lebih fleksibel. Perbedaan pendapat dengan pasangan dapat muncul jika masing-masing terlalu mempertahankan keinginan sendiri.

Komunikasi yang terbuka dan saling memahami akan membantu menjaga keharmonisan hubungan.

Bagi Libra yang masih lajang, tidak perlu terburu-buru memulai hubungan baru. Nikmati prosesnya secara alami.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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