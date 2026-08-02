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Leni Setya Wati
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.35 WIB

Bukan Hanya Kaya Sendiri, 7 Shio Ini Konon Mampu Mengangkat Ekonomi Keluarga

Ilustrasi shio mesin uang pembawa rezeki untuk keluarga (freepik) - Image

Ilustrasi shio mesin uang pembawa rezeki untuk keluarga (freepik)

JawaPos.com – Dalam kehidupan keluarga, terkadang ada sosok yang menjadi pendorong utama dalam menciptakan kestabilan ekonomi.

Mereka bukan hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga menjadi sumber dukungan bagi orang-orang terdekat.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang kuat dalam mengelola keuangan, mencari peluang, dan membawa energi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Mereka sering dianggap sebagai sosok yang mampu membuka jalan rezeki, baik melalui kerja keras, kecerdasan, maupun keberanian mengambil peluang.

Namun, ramalan shio tetap menjadi bagian dari budaya dan hiburan. Kesuksesan serta kondisi finansial seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan berbagai faktor kehidupan nyata.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki keberuntungan finansial dan mampu membawa kesejahteraan bagi keluarga.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, cepat berpikir, dan pandai membaca peluang.

Mereka memiliki kemampuan dalam menyusun strategi, mengatur keuangan, serta menemukan cara baru untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam kondisi sulit sekalipun, Shio Tikus sering mampu mencari solusi dan mengubah tantangan menjadi kesempatan.

Di lingkungan keluarga, mereka kerap menjadi sosok yang diam-diam berjuang demi kestabilan bersama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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