Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin 3 Agustus 2026: Tetapkan Batas, Cinta Butuh Keseimbangan

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Senin 3 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup tenang dengan pesan penting tentang batas diri.

Capricorn dikenal sebagai sosok yang dapat diandalkan ketika orang lain membutuhkan bantuan.

Namun, terlalu sering memikul semua tanggung jawab seorang diri justru dapat membuat energi terkuras tanpa disadari.

Awal pekan ini menjadi kesempatan bagi Capricorn untuk belajar mengatakan tidak ketika beban yang diberikan sudah melewati kemampuan. Menetapkan batas bukan berarti menjadi pribadi yang tidak peduli.

Sebaliknya, langkah tersebut membantu Capricorn menjaga tenaga agar tetap dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik.

Dalam hubungan asmara, persoalan pembagian peran juga menjadi perhatian. Capricorn yang merasa selama ini melakukan terlalu banyak hal dalam hubungan sebaiknya membicarakannya dengan pasangan.

Jangan membiarkan rasa lelah berubah menjadi kekecewaan yang dipendam terlalu lama.