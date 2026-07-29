Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.24 WIB

Tahun Penuh Perubahan, 5 Shio Ini Diprediksi Dapat Banyak Kesempatan Emas

Ilustrasi Shio Paling Beruntung (rawpixel.com/freepik) - Image

Ilustrasi Shio Paling Beruntung (rawpixel.com/freepik)

JawaPos.com – Perjalanan hidup selalu dipenuhi dengan berbagai peluang dan tantangan yang datang silih berganti.

Banyak orang mencoba mencari gambaran mengenai masa depan agar dapat lebih siap menghadapi perubahan, termasuk melalui berbagai tradisi dan kepercayaan.

Dalam astrologi Tiongkok, Tahun Kuda Api 2026 dipercaya membawa energi yang kuat, dinamis, dan penuh pergerakan.

Tahun ini dikaitkan dengan keberanian mengambil langkah, semangat perubahan, serta munculnya peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan seperti karier, hubungan, dan kondisi finansial.

Namun, peluang besar tetap membutuhkan strategi yang tepat agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dirangkum dari kanal YouTube Sumbu Cahaya, berikut lima shio yang diprediksi memiliki energi keberuntungan lebih kuat pada Tahun Kuda Api 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan jiwa kepemimpinan.

Pada Tahun Kuda Api 2026, karakter tersebut dipercaya semakin menonjol sehingga membuat pemilik shio Naga lebih percaya diri dalam mengambil keputusan penting.

Peluang dalam bidang karier maupun bisnis disebut dapat terbuka lebih luas karena kemampuan mereka dalam memimpin dan menghadapi tanggung jawab besar.

Kepercayaan dari orang lain menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Shio yang Paling Mudah Menangkap Kesempatan Emas Mulai 14 Juli: Keberuntungan Meluap, Kekayaan Bikin Mangap! - Image
Zodiak

6 Shio yang Paling Mudah Menangkap Kesempatan Emas Mulai 14 Juli: Keberuntungan Meluap, Kekayaan Bikin Mangap!

Selasa, 14 Juli 2026 | 23.54 WIB

3 Shio Diprediksi Memasuki Babak Baru yang Lebih Baik pada 9 Juli 2026, Kesempatan Emas Mulai Terbuka! - Image
Zodiak

3 Shio Diprediksi Memasuki Babak Baru yang Lebih Baik pada 9 Juli 2026, Kesempatan Emas Mulai Terbuka!

Kamis, 9 Juli 2026 | 02.39 WIB

Jumat Penuh Keajaiban! 4 Zodiak Ini Berpeluang Mendapat Kelimpahan Rezeki dan Kesempatan Emas - Image
Zodiak

Jumat Penuh Keajaiban! 4 Zodiak Ini Berpeluang Mendapat Kelimpahan Rezeki dan Kesempatan Emas

Jumat, 3 Juli 2026 | 21.15 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore