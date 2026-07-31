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Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.48 WIB

Hokinya Luar Biasa! 3 Shio ini sampai Tularkan Kekayaan di tahun 2026 Kuda Api

Ilustrasi Dapat Rezeki Dari Langit Berupa Kekayaan Melimpah Tapi Tetap Tulus dan Sederhana, Menurut Primbon Jawa (freepik) - Image

Ilustrasi Dapat Rezeki Dari Langit Berupa Kekayaan Melimpah Tapi Tetap Tulus dan Sederhana, Menurut Primbon Jawa (freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, keberuntunga bisa menular atau ditularkan kepada orang di sekitarnya.

Hal tersebut mungkin terjadi sebab setiap orang memiliki energinya masing-masing sehingga, hal baik pun bisa dibagikan kepada siapa pun.

Di tahun 2026 ini sendiri beberapa shio diramalkan bisa ikut meningkatkan kekayaan keluarganya sampai bisa hidup mapan sejahtera.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan punya kehokian besar di tahun 2026 sampai bisa menularkan kekayaan pada keluarga terdekat.

1. Shio Kerbau 

Ahli feng shui Tiongkok meramalkan, sebagian dari mereka yang bershio kerbau akan memiliki rezeki yang baik di tahun 2026 kuda api.

Tabungan yang dipunya jadi bisa makin banyak saldonya berkat usaha yang kian ramai diserbu pelanggan.

Menariknya, kehokian dari mereka yang bershio kerbau juga bisa dirasakan oleh keluarga besar.

Mendadak banyak rezeki tak terduga datang kepada keluarga hingga mereka semuanya bisa makin terangkat derajatnya.

2. Shio Tikus 

Editor: Hanny Suwindari
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