Ramalan Zodiak Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Keuangan Sagitarius akan mendapat manfaat dari pemikiran yang murah hati, jangan terlalu meregangkan diri.
Sedangkan Aquarius dianjurkan menganggarkan uang untuk mimpi di masa depan daripada kepuasan instan.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Sabtu 1 Agustus 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)
Godaan dan kesenangan akan mewarnai kehidupan cinta Anda.
Rutinitas kerja akan berubah saat tantangan baru mempertajam keterampilan Anda.
Keuangan akan mendapat manfaat dari pemikiran yang murah hati, jangan terlalu meregangkan diri.
Kesejahteraan Anda akan didukung oleh tawa dan gerakan.
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Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)
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