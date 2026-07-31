Ramalan Zodiak Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Leo, Virgo, Libra, Scorpio

JawaPos.com – Bagi Leo, sedikit berbelanja secara royal pada sesuatu yang istimewa memang layak, tetapi perhatikan penghematan jangka panjang.

Sementara Virgo, evaluasi kebiasaan belanja, ini dapat membawa kemudahan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Sabtu 1 Agustus 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Percikan romantis akan terbang di bawah bintang-bintang, berani dan ungkapkan kasih sayang Anda secara terbuka.

Penghargaan profesional lebih dekat dari yang Anda pikirkan, jadi teruslah bersinar dalam peran Anda.

Sedikit berbelanja secara royal pada sesuatu yang istimewa memang layak, tetapi perhatikan penghematan jangka panjang.

Energi Anda bersinar, memancarkannya melalui gerakan atau kreativitas yang menyenangkan.