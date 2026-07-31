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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 31 Juli 2026 | 20.40 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Sagitarius diprediksi akan menikmati hari yang penuh peluang positif. 

Berbagai rencana memiliki kesempatan besar untuk berjalan lancar, sehingga Anda bisa lebih percaya diri dalam mengambil langkah penting untuk masa depan.

Selain itu, hari ini juga menjadi waktu yang baik bagi Sagitarius untuk memperluas relasi. 

Pertemuan dengan orang-orang baru berpotensi menghadirkan pengalaman berharga sekaligus membuka kesempatan yang menguntungkan di berbagai aspek kehidupan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Jumat (31/7), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini membawa banyak energi positif yang mendukung perkembangan diri.

Anda dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang.

Kesempatan bagi Anda untuk bertemu orang baru dan menjalin koneksi yang bermanfaat juga terbuka lebar.

Cinta Sagitarius

Hubungan asmara dipenuhi suasana hangat dan menyenangkan. Sikap ramah serta perhatian yang Anda tunjukkan mampu membuat pasangan merasa dihargai dan semakin nyaman bersama Anda.

Bagi Sagitarius yang masih lajang, kemampuan memahami perasaan orang lain menjadi daya tarik tersendiri.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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