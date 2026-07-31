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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 31 Juli 2026 | 18.57 WIB

Ramalan Zodiak Leo 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Leo. (Freepik) - Image

Ilustrasi Leo. (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Leo hari ini diprediksi akan menikmati hari yang penuh energi positif. Kemampuan berkomunikasi dan kecerdasan yang Anda miliki membuat orang-orang di sekitar merasa nyaman, sehingga kepercayaan dan simpati pun semakin mudah diperoleh.

Momentum ini juga mendukung berbagai aktivitas penting, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan Leo. Sikap optimistis dan percaya diri akan menjadi modal utama untuk meraih hasil yang memuaskan sepanjang hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Leo, Jumat (31/7), dikutip dari Astroved.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Secara umum, hari ini membawa banyak peluang baik bagi Anda. Kemampuan membangun hubungan yang positif dengan teman maupun kenalan akan memberikan keuntungan dalam berbagai aspek kehidupan. Kecerdasan dan cara berbicara yang menawan membuat Anda lebih mudah mendapatkan dukungan dari orang lain.

Cinta Leo

Hubungan asmara dipenuhi suasana hangat dan menyenangkan. Anda dan pasangan berpeluang menikmati momen penuh canda tawa yang semakin mempererat ikatan emosional.

Bagi Leo yang masih lajang, kepribadian yang ramah dan penuh percaya diri akan menjadi daya tarik tersendiri. Kesempatan bertemu seseorang yang memberi kesan positif pun cukup terbuka.

Karier Leo

Performa kerja Anda mendapat apresiasi dari atasan. Kemampuan menunjukkan keahlian yang dimiliki membuat hasil kerja terlihat menonjol dibanding biasanya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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