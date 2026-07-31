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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 31 Juli 2026 | 19.00 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sifat kepribadian zodiak Gemini di menurut astrologi, dari yang positif hingga yang negatif. (Magnific/ Allexxandar) - Image

Sifat kepribadian zodiak Gemini di menurut astrologi, dari yang positif hingga yang negatif. (Magnific/ Allexxandar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Gemini hari ini diprediksi akan menghadapi hari yang cukup menantang. Sejumlah situasi dapat menguji kesabaran dan kestabilan emosi, sehingga Anda perlu tetap berpikir positif dalam menghadapi setiap persoalan.

Menjaga sikap ceria serta berusaha membawa energi positif bagi orang-orang di sekitar akan membantu Gemini meringankan beban yang dirasakan. Selain itu, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa juga dapat memberikan ketenangan batin dan harapan baru.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Gemini, Jumat (31/7), dikutip dari Astroved.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Secara umum, hari ini mengharuskan Anda menghadapi berbagai situasi dengan pikiran yang lebih tenang. Menerima hal-hal yang berada di luar kendali akan membuat Anda lebih mudah menjalani hari. Tetaplah optimistis dan jangan biarkan tekanan menghilangkan semangat.

Cinta Gemini

Hubungan asmara berpotensi diwarnai rasa kurang puas akibat kondisi emosional yang sedang tidak stabil. Perasaan tersebut bisa memengaruhi cara Anda berkomunikasi dengan pasangan.

Agar hubungan tetap harmonis, cobalah mengendalikan emosi sebelum menyampaikan pendapat. Sikap saling memahami dan komunikasi yang jujur akan membantu meredakan kesalahpahaman.

Karier Gemini

Pekerjaan terasa lebih berat dibanding biasanya. Tekanan dari berbagai tugas berpotensi membuat Anda mudah merasa lelah dan kehilangan fokus.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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