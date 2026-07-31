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Dhiaz Asihing Pamartany
Jumat, 31 Juli 2026 | 17.15 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Awal Agustus 2026: Karier Meningkat, Rezeki Lancar dan Hubungan Semakin Harmonis

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Memasuki awal Agustus 2026, zodiak Sagitarius diprediksi akan mengalami hari yang penuh peluang dan perkembangan positif.

Periode ini menjadi waktu yang tepat untuk mengambil langkah penting demi kemajuan diri, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Berbagai kesempatan baru dapat muncul apabila Sagitarius mampu memanfaatkannya dengan percaya diri.

Selain itu, bertemu dengan orang-orang baru juga membawa pengalaman berharga bagi Sagitarius.

Relasi yang terbangun di awal bulan ini berpotensi membuka koneksi baru yang bermanfaat di masa depan.

Dengan sikap terbuka dan optimistis, berbagai aspek kehidupan seperti karier, percintaan, keuangan dan kesehatan diprediksi berjalan lebih baik.

Berikut ramalan lengkap zodiak Sagitarius awal Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Sagitarius diprediksi mendapatkan perkembangan yang menggembirakan.

Hasil kerja keras dan dedikasi yang selama ini diberikan mulai mendapatkan apresiasi dari atasan maupun rekan kerja.

Kemampuan dalam menyelesaikan tugas dengan baik menjadi nilai tambah yang membuat Anda semakin dipercaya.

Awal Agustus 2026 dapat menjadi momentum untuk menunjukkan potensi terbaik dan membuka peluang menuju perkembangan karier yang lebih besar.

2. Percintaan

Hubungan asmara Sagitarius diperkirakan berjalan harmonis. Sikap menyenangkan dan perhatian yang Anda tunjukkan mampu membuat pasangan merasa dihargai dan semakin dekat secara emosional.

Kemampuan memahami perasaan pasangan menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan tetap hangat.

Editor: Novia Tri Astuti
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