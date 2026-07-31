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Dhiaz Asihing Pamartany
Jumat, 31 Juli 2026 | 17.30 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Awal Agustus 2026: Andalkan Usaha Sendiri, Kelola Stres dan Hindari Keputusan Besar

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Memasuki awal Agustus 2026, zodiak Aquarius diprediksi perlu menghadapi berbagai situasi dengan lebih mandiri dan penuh perhitungan.

Tidak semua rencana mungkin memberikan hasil sesuai harapan, sehingga mengandalkan kerja keras dan kemampuan diri sendiri menjadi langkah terbaik untuk mencapai tujuan.

Pada periode ini, Aquarius disarankan untuk tidak terlalu bergantung pada keberuntungan dan lebih fokus pada strategi yang telah dipersiapkan.

Hindari mengambil keputusan besar secara terburu-buru, terutama ketika kondisi belum sepenuhnya mendukung.

Dengan perencanaan yang matang dan pikiran yang lebih tenang, berbagai tantangan dapat dihadapi dengan lebih baik.

Berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius awal Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Aquarius diprediksi akan menjalani hari yang cukup padat. Jadwal kerja yang sibuk membuat waktu untuk beristirahat menjadi lebih terbatas sehingga diperlukan pengelolaan waktu yang baik.

Agar pekerjaan tetap berjalan lancar, susun prioritas dan lakukan setiap tugas secara sistematis.

Kemampuan mengatur pekerjaan dengan rapi akan membantu Aquarius menyelesaikan tanggung jawab tanpa merasa terlalu terbebani.

2. Percintaan

Hubungan asmara Aquarius perlu mendapat perhatian lebih. Perasaan tegang atau tekanan yang sedang dirasakan dapat memengaruhi cara Anda berkomunikasi dengan pasangan.

Cobalah untuk lebih santai dan tidak membawa beban pikiran ke dalam hubungan. Berikan ruang untuk berdiskusi dengan tenang agar pasangan dapat memahami kondisi yang sedang Anda alami.

Sikap terbuka dan saling mendukung akan membantu menjaga keharmonisan hubungan.

3. Keuangan

Editor: Novia Tri Astuti
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