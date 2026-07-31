Ramalan Zodiak Gemini Awal Agustus 2026: Jaga Pikiran Tetap Positif, Hindari Keputusan Besar Soal Keuangan

JawaPos.com - Memasuki awal Agustus 2026, zodiak Gemini diprediksi akan menghadapi sejumlah tantangan yang menguji kesabaran dan pengendalian emosi.

Meski situasi tidak selalu berjalan sesuai harapan, menjaga sikap positif akan menjadi kunci untuk melewati berbagai persoalan dengan lebih tenang.

Semangat yang tetap terjaga juga dapat memberikan energi baik bagi orang-orang di sekitar Anda.

Selain berusaha membahagiakan diri sendiri, Gemini juga disarankan untuk menyebarkan energi positif kepada keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Menerima setiap keadaan dengan lapang dada dan memperkuat sisi spiritual melalui doa atau ibadah dipercaya dapat membantu menghadirkan ketenangan batin.

Berikut ramalan lengkap zodiak Gemini untuk awal Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Awal Agustus diperkirakan menjadi periode yang cukup menantang dalam dunia kerja.

Beban pekerjaan yang meningkat membuat Gemini merasa lebih mudah lelah dan tertekan. Karena itu, kemampuan mengatur prioritas akan sangat dibutuhkan agar semua tugas dapat diselesaikan dengan baik.

Selain tekanan pekerjaan, Anda juga berpotensi mengalami perbedaan pendapat dengan atasan atau pihak yang memiliki wewenang lebih besar.

Hadapi setiap situasi secara profesional dan hindari mengambil keputusan berdasarkan emosi agar masalah tidak berkembang menjadi lebih rumit.

2. Percintaan

Dalam hubungan asmara, Gemini diprediksi mudah merasa kurang puas terhadap keadaan yang sedang dijalani.

Perasaan tersebut dapat memengaruhi cara Anda berkomunikasi dengan pasangan sehingga berisiko memicu kesalahpahaman.