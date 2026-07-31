Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Jumat, 31 Juli 2026 | 10.08 WIB

Rezeki Tak Habis-Habis! 5 Shio yang Paling Siap Jadi Bos Besar di 2026

Ilustrasi Kekayaan Perlahan Naik (drobotdean/magnific) - Image

Ilustrasi Kekayaan Perlahan Naik (drobotdean/magnific)

JawaPos.com - Tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka dalam kalender, melainkan fase perubahan besar bagi banyak orang.

Di saat sebagian masih berjuang menjaga kestabilan hidup, sebagian lainnya justru melesat dengan arah yang semakin jelas dan berdaya.

Perbedaan itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan lahir dari proses panjang yang akhirnya menemukan momentumnya.

Dalam astrologi Tiongkok, pergerakan energi tahunan memengaruhi cara seseorang memanen hasil dari usaha masa lalu.

Ada shio yang diuji, ada pula yang diangkat untuk memikul peran lebih besar.

Rezeki pada fase ini tidak lagi berbicara tentang cukup atau aman, tetapi tentang pengaruh, kendali, dan tanggung jawab yang lebih luas.

Artikel ini membahas 5 shio yang diproyeksikan mengalami lonjakan besar pada 2026 dihimpun dari kanala YouTube Rezeki & Hoki.

Bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga dipersiapkan menjadi penentu arah, pengambil keputusan, dan pemimpin yang diperhitungkan.

1. Shio Naga: Energi Kepemimpinan yang Menguat Tanpa Paksaan

Shio Naga memasuki 2026 dengan aura kepemimpinan yang semakin matang.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Finansial Menaik Pesat! 7 Zodiak Ini Dinobatkan Jadi Konglomerat dengan Keuangan Terkuat 2026 - Image
Zodiak

Finansial Menaik Pesat! 7 Zodiak Ini Dinobatkan Jadi Konglomerat dengan Keuangan Terkuat 2026

Jumat, 31 Juli 2026 | 10.03 WIB

Banjir Keberuntungan! 4 Shio yang Diprediksi Mendapat Kabar Baik dan Rezeki Tambahan - Image
Zodiak

Banjir Keberuntungan! 4 Shio yang Diprediksi Mendapat Kabar Baik dan Rezeki Tambahan

Jumat, 31 Juli 2026 | 05.45 WIB

Dulu Penuh Ujian, Kini Berlimpah Rezeki! 7 Weton Ini Diramal Raih Kesuksesan Besar - Image
Zodiak

Dulu Penuh Ujian, Kini Berlimpah Rezeki! 7 Weton Ini Diramal Raih Kesuksesan Besar

Jumat, 31 Juli 2026 | 05.27 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore