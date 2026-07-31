Rezeki Mengalir Deras, Ini 7 Shio yang Diprediksi Penuh Hoki di Agustus 2026

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, sejumlah shio diprediksi akan merasakan peningkatan energi positif menurut astrologi Tiongkok.
Periode ini disebut-sebut membawa berbagai peluang baru, mulai dari perkembangan karier, kemajuan bisnis, hingga potensi peningkatan kondisi keuangan.
Meski ramalan shio bersifat kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian, banyak orang menggunakannya sebagai motivasi untuk lebih siap menghadapi peluang yang datang.
Berikut tujuh shio yang diperkirakan memiliki prospek keberuntungan terbaik pada Agustus 2026.
Shio Tikus diprediksi berada dalam posisi yang menguntungkan, terutama di bidang pekerjaan dan usaha. Kemampuan mereka beradaptasi serta membangun relasi berpotensi membuka peluang baru, seperti proyek penting, promosi jabatan, atau kerja sama yang menguntungkan. Bagi pelaku bisnis, jaringan yang telah dibangun selama ini dapat mulai menghasilkan manfaat nyata.
Bagi pemilik shio Naga, Agustus 2026 diperkirakan menjadi waktu yang baik untuk mengembangkan investasi maupun memperkuat posisi kepemimpinan. Rencana yang sebelumnya berjalan lambat berpotensi mengalami kemajuan signifikan. Keuntungan finansial bisa datang melalui bonus, hasil usaha, atau kontrak kerja bernilai besar.
Kreativitas menjadi kekuatan utama shio Monyet pada bulan ini. Mereka yang berkecimpung di bidang kreatif, digital, atau pemasaran diprediksi memperoleh peluang untuk meningkatkan pendapatan. Tidak menutup kemungkinan muncul tawaran kerja baru, kolaborasi menarik, atau keberhasilan yang datang dari karya yang mendapat perhatian luas.
Shio Kuda diperkirakan memiliki keberanian lebih besar dalam mengambil keputusan penting. Sikap percaya diri tersebut dapat membawa perubahan positif, baik dalam karier maupun bisnis. Peluang mendapatkan proyek baru, menjalin kembali kerja sama dengan klien lama, atau memperluas usaha diprediksi semakin terbuka.
Agustus 2026 menjadi momen yang mendorong shio Babi untuk lebih aktif mengejar peluang. Keputusan yang sebelumnya sempat ditunda berpotensi menjadi titik awal perubahan positif. Dari sisi keuangan, ada kemungkinan memperoleh tambahan pemasukan dari berbagai sumber, termasuk komisi, aset, atau peluang lain yang tidak terduga.
Kerja keras shio Kelinci diperkirakan mulai membuahkan hasil. Penghargaan dari atasan, peluang kenaikan jabatan, atau kesempatan mengembangkan usaha menjadi beberapa hal yang mungkin hadir. Hubungan sosial yang harmonis juga diyakini dapat membuka pintu menuju peluang baru.
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