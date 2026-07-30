Rezeki Nomplok! 6 Zodiak Ini Diramalkan Lunas Utang di Bulan Agustus 2026

JawaPos.com - Bulan Agustus 2026 dipercaya membawa gelombang energi keuangan yang kuat untuk sejumlah individu tertentu, terutama jika dilihat melalui kacamata astrologi.

Bagi enam zodiak berikut, langit tampaknya sedang bersiap menurunkan keberuntungan besar.

Mereka disebut-sebut akan menerima rezeki yang cukup untuk membayar cicilan, melunasi utang besar, bahkan menata ulang keuangan agar lebih stabil ke depan.

Dalam pandangan spiritual dan astrologis, ini bukan semata kebetulan, tapi hasil dari siklus alam semesta yang kembali berpihak pada mereka yang selama ini telah berjuang dengan keras.

Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen berikut adalah enam zodiak yang diprediksi bakal lunas utang di bulan Agustus 2026:

1. Capricorn Zodiak ini dikenal memiliki jiwa pemimpin yang kuat dan keteguhan dalam prinsip. Meski sering terlihat keras kepala, Capricorn sejatinya adalah pribadi yang ambisius dan rajin mencari peluang.

Di bulan Agustus ini, semesta menghadirkan potensi rezeki tak terduga—entah dari bisnis, proyek tambahan, atau hasil investasi—yang membuat mereka mampu menyelesaikan kewajiban utangnya satu per satu. Bagi Capricorn, ini adalah hasil dari ketekunan jangka panjang yang akhirnya membuahkan hasil nyata.

2. Cancer Dikenal setia, pendiam namun penuh inisiatif, Cancer adalah sosok yang tidak banyak bicara namun bekerja keras. Kekuatan mereka terletak pada komitmen dan kepekaan terhadap orang-orang terdekat.

Di bulan Agustus 2026, rezeki akan datang secara lembut namun konsisten. Bisa berupa pembayaran tertunda, bonus kerja, atau bahkan hadiah dari orang terdekat yang selama ini melihat perjuangan mereka. Utang yang mengganjal perlahan tapi pasti akan bisa dituntaskan.