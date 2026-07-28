Siap Panen Cuan! 4 Shio Ini Diprediksi Kebanjiran Rezeki di Akhir Juli 2026

JawaPos.com – Menjelang akhir Juli 2026, astrologi Tiongkok memprediksi sejumlah shio akan menikmati perkembangan positif dalam urusan keuangan. Momentum ini diyakini membuka peluang datangnya tambahan penghasilan maupun keuntungan dari berbagai sumber.

Energi keberuntungan yang mengiringi penghujung bulan disebut dapat membawa perubahan finansial yang menggembirakan bagi beberapa shio, terutama bagi mereka yang siap memanfaatkan setiap kesempatan.

Mengutip SunSigns, berikut empat shio yang diprediksi berpeluang memperoleh rezeki melimpah dan keuntungan finansial di akhir Juli 2026.

1. Shio Babi

Pemilik Shio Babi diperkirakan akan menikmati peningkatan kondisi keuangan berkat kemampuan mereka dalam membangun kerja sama dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Peluang memperoleh keuntungan dapat datang dari proyek kolaborasi, kontrak baru, maupun kembalinya klien lama. Meski pertumbuhannya berlangsung bertahap, kondisi finansial diprediksi terus menunjukkan perkembangan yang positif.

2. Shio Tikus

Shio Tikus berpeluang mengalami kemajuan besar dalam aspek keuangan pada penghujung Juli 2026. Kesempatan memperoleh bonus, keuntungan dari kerja sama, atau pelunasan piutang lama diperkirakan terbuka lebar.

Keberhasilan lebih mudah diraih oleh mereka yang berani mengambil peluang, terutama dalam dunia usaha, pekerjaan lepas, maupun investasi yang telah diperhitungkan dengan matang.