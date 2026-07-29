Ramalan Zodiak Gemini 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini kemungkinan akan menjadi hari yang intens, zodiak gemini. Keluarga dan teman-teman mungkin tampak mudah tersinggung, jadi gemini disarankan untuk menjauh dari mereka. Jangan khawatir karena ini bukan karena kesalahan gemini.

Jika bisa pergi ke tempat yang lebih tenang, lakukanlah. Jika seseorang mencoba mencari gara-gara, jangan mudah terpancing. Besok, suasana akan kembali tenang dan semangat baik akan kembali berkuasa.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 29 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Hubungan asmara zodiak gemini dengan seseorang akan berkembang menjadi lebih serius. Terkait karir, buat wawancara pekerjaanmu berjalan lancar dengan memberikan kesan yang baik.

Sementara itu, energi dan kepercayaan diri yang cukup tinggi membuat gemini siap menghadapi dunia dengan penuh percaya diri. Terkait keuangan, saat ini tepat bagi gemini untuk mengambil keputusan tentang pembelian atau penjualan properti.

Cinta Gemini