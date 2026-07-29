Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan, zodiak leo menjadi lebih agresif dan bisa terlibat dalam pertengkaran tanpa alasan yang jelas. Ini saatnya untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan menemukan pendekatan baru untuk terhubung dengan orang lain.

Menghilangkan perselisihan dan kesalahpahaman, akan bermanfaat bagi kualitas hubungan leo dengan orang lain. Kembangkan kemampuan sosial dan diplomasi untuk meningkatkan kualitas hubunganmu dengan orang lain.

Hari ini, tingkat kecemasan zodiak virgo mungkin meningkat, jadi luangkan waktu untuk menjauh dari masalah terkait pekerjaan. Virgo sedang melewati fase ketidakamanan, tetapi hal ini akan cepat berlalu dan virgo akan kembali menjadi diri sendiri.

Menghabiskan waktu bersama orang-orang yang disayangi dapat membantu virgo merasa lebih ringan dan lebih sehat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 29 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu tenang dan memastikan untuk tidak mengatakan apa pun kepada pasangan dengan amarah. Terkait karir, daya tarik pribadi dan tekad akan membawa leo pada kesuksesan yang selama ini diperjuangkan.