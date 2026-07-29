Ramalan Zodiak Leo 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jangan mencoba memaksakan apa pun atau siapa pun saat ini, zodiak leo. Elemen-elemen hari ini sama keras kepalanya dengan leo.

Konfigurasi planet hari ini akan memaksa leo untuk akhirnya mulai mewujudkan impian, mau atau tidak mau.

Akui saja, karena telah merencanakan sejak lama tanpa membuat banyak kemajuan konkret. Semua itu akan segera berubah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 29 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu tenang dan memastikan untuk tidak mengatakan apa pun kepada pasangan dengan amarah. Terkait karir, daya tarik pribadi dan tekad akan membawa leo pada kesuksesan yang selama ini diperjuangkan.

Sementara itu, teruslah menegaskan diri sendiri tentang kualitas luar biasa yang ada di dalam dirimu. Terkait keuangan, hubungi pengembang properti untuk mendapatkan penawaran yang bagus jika leo memutuskan untuk berinvestasi.