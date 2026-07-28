Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Rabu, 29 Juli 2026 | 04.27 WIB

Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Siap Menikmati Keberuntungan Finansial di Akhir Juli 2026

Ilustrasi shio yang meraih keberuntungan finansial melimpah di penghujung Juli 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang meraih keberuntungan finansial melimpah di penghujung Juli 2026 (Magnific)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap hari dipercaya memiliki karakter energi tersendiri yang dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dan membuka peluang kehidupan.

Rabu, 29 Juli 2026, disebut sebagai momen dengan energi yang mendukung keteguhan, konsistensi, dan langkah jangka panjang. Energi ini lebih menekankan hasil yang dibangun secara perlahan dibandingkan keberuntungan instan.

Hari dengan energi stabil mengajarkan bahwa kesuksesan finansial tidak selalu datang dari keputusan besar yang penuh risiko. Terkadang, keberhasilan justru muncul dari pilihan sederhana yang dilakukan secara konsisten dan penuh perhitungan.

Apa yang dimulai pada waktu tersebut dipercaya memiliki peluang berkembang karena didukung oleh ketekunan dan perencanaan yang matang, terutama dalam urusan keuangan dan masa depan.

Menariknya, terdapat enam shio yang dianggap paling selaras dengan energi tersebut. Bagi mereka, peluang finansial seolah hadir melalui keputusan tepat dan langkah yang lebih terarah.

Dilansir dari Yourtango.com, berikut enam shio yang diprediksi memiliki peluang merasakan kesuksesan finansial pada 29 Juli 2026.

1. Shio Kerbau

Energi 29 Juli 2026 disebut sangat sesuai dengan karakter alami Shio Kerbau yang dikenal tekun dan penuh tanggung jawab.

Pada waktu ini, Shio Kerbau diprediksi lebih mudah menentukan pilihan dalam urusan finansial tanpa terlalu banyak keraguan.

Keputusan yang dibuat cenderung berdasarkan pertimbangan matang dan logika, bukan sekadar mengikuti perasaan sesaat.

Kesuksesan finansial bagi Shio Kerbau datang melalui kedisiplinan dalam menjalankan rencana yang sudah dibuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Zodiak yang Diprediksi Akan Mendapat Rezeki Tak Terduga pada Juli 2026, Apakah Anda Salah Satunya? - Image
Zodiak

6 Zodiak yang Diprediksi Akan Mendapat Rezeki Tak Terduga pada Juli 2026, Apakah Anda Salah Satunya?

Rabu, 8 Juli 2026 | 06.04 WIB

4 Shio yang Diprediksi Menikmati Keberuntungan Finansial di Akhir Juni 2026, Rezeki Datang Bertubi-tubi! - Image
Zodiak

4 Shio yang Diprediksi Menikmati Keberuntungan Finansial di Akhir Juni 2026, Rezeki Datang Bertubi-tubi!

Sabtu, 27 Juni 2026 | 02.21 WIB

Keberuntungan Finansial Menguat! 7 Weton Ini Dipercaya Sulit Jauh dari Kemakmuran dan Kemapanan - Image
Zodiak

Keberuntungan Finansial Menguat! 7 Weton Ini Dipercaya Sulit Jauh dari Kemakmuran dan Kemapanan

Jumat, 19 Juni 2026 | 01.59 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore