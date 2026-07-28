Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Siap Menikmati Keberuntungan Finansial di Akhir Juli 2026

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap hari dipercaya memiliki karakter energi tersendiri yang dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dan membuka peluang kehidupan.

Rabu, 29 Juli 2026, disebut sebagai momen dengan energi yang mendukung keteguhan, konsistensi, dan langkah jangka panjang. Energi ini lebih menekankan hasil yang dibangun secara perlahan dibandingkan keberuntungan instan.

Hari dengan energi stabil mengajarkan bahwa kesuksesan finansial tidak selalu datang dari keputusan besar yang penuh risiko. Terkadang, keberhasilan justru muncul dari pilihan sederhana yang dilakukan secara konsisten dan penuh perhitungan.

Apa yang dimulai pada waktu tersebut dipercaya memiliki peluang berkembang karena didukung oleh ketekunan dan perencanaan yang matang, terutama dalam urusan keuangan dan masa depan.

Menariknya, terdapat enam shio yang dianggap paling selaras dengan energi tersebut. Bagi mereka, peluang finansial seolah hadir melalui keputusan tepat dan langkah yang lebih terarah.

Dilansir dari Yourtango.com, berikut enam shio yang diprediksi memiliki peluang merasakan kesuksesan finansial pada 29 Juli 2026.

1. Shio Kerbau Energi 29 Juli 2026 disebut sangat sesuai dengan karakter alami Shio Kerbau yang dikenal tekun dan penuh tanggung jawab.

Pada waktu ini, Shio Kerbau diprediksi lebih mudah menentukan pilihan dalam urusan finansial tanpa terlalu banyak keraguan.

Keputusan yang dibuat cenderung berdasarkan pertimbangan matang dan logika, bukan sekadar mengikuti perasaan sesaat.