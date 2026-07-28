4 Shio Diprediksi Membuka Lembaran Baru Kehidupan Mulai 28 Juli, Kegigihan Membuka Jalan Rezeki



JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap hari diyakini membawa energi yang berbeda bagi masing-masing shio.

Pada Selasa, 28 Juli 2026, energi yang hadir bertepatan dengan Hari Kelinci Air (Water Rabbit Day) pada Bulan Kambing Kayu di Tahun Kuda Api.

Kombinasi ini dipercaya menghadirkan suasana yang lebih tenang, penuh pertimbangan, sekaligus membuka peluang baru bagi mereka yang selama ini tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan.

Tanggal ini juga dikenal sebagai Success Day atau Hari Keberhasilan dalam kalender astrologi Tiongkok.

Momen tersebut melambangkan waktu ketika berbagai usaha yang telah dipersiapkan sejak lama mulai memperlihatkan hasil.

Kesempatan datang bukan secara kebetulan, melainkan sebagai buah dari kerja keras, kesabaran, dan keputusan yang telah diambil sebelumnya.

Di antara 12 shio, terdapat 4 shio yang diprediksi memasuki fase baru dalam kehidupan.

Berbagai hambatan yang selama ini terasa berat diyakini mulai menemukan jalan keluar sehingga membuka peluang rezeki, ketenangan, hingga kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Berikut ulasan lengkapnya dikutip dari Yourtango.com pada Selasa (28/07).

1. Shio Kambing

Pemilik Shio Kambing diprediksi menjadi salah satu yang paling merasakan perubahan positif pada 28 Juli 2026.

Setelah sekian lama menghadapi ketidakpastian, hari ini membawa harapan baru melalui kabar yang telah lama dinantikan.

Berbagai urusan yang sebelumnya berjalan lambat mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Peluang tersebut dapat berkaitan dengan persetujuan administrasi, hasil pengajuan, pekerjaan, kerja sama, maupun keputusan penting lainnya.