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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 28 Juli 2026 | 15.36 WIB

Ramalan Zodiak Aries 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Hari ini adalah hari zodiak aries untuk menjadi pahlawan. Aries tidak perlu mengenakan pakaian dan jubah mewah untuk membuat perbedaan penting dalam kehidupan seseorang. 

Majulah meskipun bukan giliranmu. Pahlawan sejati adalah mereka yang mampu melakukan apa yang perlu dilakukan saat dibutuhkan, terlepas dari keadaan apa pun.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Selasa, 28 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu bersungguh-sungguh untuk menjaga kehidupan cinta saat ini tetap baik. Terkait karir, hadapi ketegangan dengan tenang karena karena kesuksesan membutuhkan dedikasi dan ketekunan.

Sementara itu, pergilah ke pusat kebugaran karena aries dalam kondisi prima untuk memanfaatkan fasilitas olahraga yang tersedia. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menyelesaikan transaksi pembelian properti sebagai investasi.

Cinta Aries

Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kehidupan cintamu tetap baik. Makan malam romantis dengan cahaya lilin bersama pasangan akan menjadi momen yang sempurna. 

Editor: Novia Tri Astuti
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